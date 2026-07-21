Американские булли напали на пятилетнего мальчика в Подмосковье

Две собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика в муниципальном округе Истра Московской области. Как сообщает пресс-служба Подмосковной полиции в мессенджере Мах, ребенок был отправлен в больницу с рваными ранами, откуда и поступило сообщение в дежурную часть о происшествии.

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По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке возле одного из частных домов в деревне Павловское, внезапно к нему подбежали собаки и покусали его.

Полицейские нашли хозяина животных, им оказался мужчина 1974 года рождения, который сообщил, что питомцы вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали.

Правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего, после чего, будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцово корги прокусил ногу женщине и ей пришлось лечиться от бешенства.