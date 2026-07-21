Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собак в Подмосковье

После нападения двух американских булли на пятилетнего мальчика в подмосковной деревне Павловское пострадавшего госпитализировали с укушено-рваными ранами волосистой части головы, теменной области, левого плеча, а также гематомой грудной клетки. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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— По данному факту следственным органом в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Истринская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а так же ход и результаты расследования уголовного дела, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

Собаки напали на мальчика вечером 21 июля — после случившегося ему оказали необходимую медицинскую помощь. Хозяином булли оказался местный житель 1974 года рождения, который пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали.