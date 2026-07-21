В «Северном Артеке» начали проверку: в детском лагере заболели 16 человек

Тринадцать детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией в детском лагере «Северный Артек» в Архангельской области. Начата проверка, пишет пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки прокуратурой Холмогорского района будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что июле 2025 года в одном из загородных детских лагерей Калининградской области Роспотребнадзор приостановил смену после сообщений о возможном заражении детей энтеровирусом.

По данным ведомства, признаки заболевания выявили у восьми детей, диагноз подтвердили у одного ребенка. В лагере провели противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию.

В июне 2026 года Тверской области была зафиксирована вспышка вирусной инфекции среди воспитанников палаточного лагеря «Вымпел-Шторм».

В спортивном лагере «Динамовец» (село Красноярка в Омской области) 10 июля произошло массовое отравление. После приемов пищи в местной столовой недомогание почувствовали как дети, так и их тренеры.