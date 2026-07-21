Уголовное дело против умершего мэра Саратова повлечет иски к вдове

Уголовное дело в отношении умершего экс-главы Саратова Олега Грищенко может быть необходимым для антикоррупционных исков к его вдове и другим родственникам. Такое мнение в беседе с "РГ" озвучил адвокат Алексей Мелков.

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"Возбуждение уголовного дела в отношении умершего лица - это не частая практика, - сказал наш собеседник. - Очевидно, данное уголовное дело необходимо правоохранительным органам для сбора и фиксации доказательств совершения лицом коррупционных преступлений, а также для сбора информации об имуществе родственников умершего лица с последующим предъявлением прокуратурой антикоррупционных исков".

Ранее наш источник отмечал, что раскрытая следствием цепь махинации с имуществом Саратовского подшипникового завода в конечном итоге незаконно обогатила родственников Олега Грищенко.

На данном этапе следователи полагают, что семья не была в курсе нелегальной схемы. Однако может появиться повод по итогам расследования предъявить претензии вдове покойного экс-мэра уже в гражданском процессе.

Напомним, что уголовное дело в отношении умершего Олега Грищенко было возбуждено на прошлой неделе. Фигуранта посмертно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник участвовал в незаконной приватизации зданий больницы, медсанчасти СПЗ. Аренда этих помещений для городской клиники в течение почти 20 лет оплачивалась из городского бюджета компании, подконтрольной родственникам Олега Грищенко. Ущерб оценивается по меньшей мере в 700 миллионов рублей.