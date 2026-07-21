В Каменске-Уральском в Свердловской области собака чуть не умерла во время потопа — хозяева оставили ее на привязи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что Каменск-Уральск сильно затопило после ливней. Животное оставили на привязи — в доме никого не было, пока во дворе поднимался уровень воды. В итоге собака забралась на крышу будки.

Пса пытались спасти неравнодушные соседи, но животное никого к себе не подпустило. Один человек даже получил укус. В результате соседи стали просто приносить собаке еду.

О ситуации с животным написали в местный чат. Это сработало — позже хозяева собаки вернулись и спустили ее с цепи. После этого пес уплыл – его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Ранее сильный паводок обрушился на Пермский край.