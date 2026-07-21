Турист вошел в воду в запрещенном для купания месте и не выжил

На мексиканском курорте Канкун произошла трагедия, унесшая жизнь 60-летнего туриста из-за пренебрежения правилами безопасности и, предположительно, неоперативности спасательных служб. Трагедия, о которой сообщает британское издание The Sun, случилась 17 июля на пляже, прилегающем к отелю, где отдыхала семья из нескольких человек. Несмотря на то, что на пляже был поднят красный флаг, предупреждающий об опасности купания из-за сильного течения и волн, туристы решили зайти в воду.

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Во время заплыва мощное течение подхватило отдыхающих и начало уносить их в открытое море. В компании оказались двое детей, которые также попали в водоворот. Очевидцы происшествия немедленно начали привлекать внимание и звать на помощь спасателей. Но, по словам вдовы погибшего и других свидетелей, реакция спасательной службы была медленной, и драгоценные минуты были упущены.

В результате спасателям удалось извлечь из воды двоих детей, и, к счастью, их жизни удалось спасти. 60-летний глава семейства выбраться на берег не смог — мужчина захлебнулся и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть, реанимационные мероприятия уже не могли изменить ситуацию. Гибель отца семейства стала тяжелым ударом для его родных, которые обвинили в произошедшем спасателей, заявив об их халатности и неоказании своевременной помощи.

Власти Мексики пока официально не комментировали претензии к работе спасательных служб на данном участке побережья. ЧП в очередной раз поднимает вопрос о важности строгого соблюдения предупреждающих знаков на пляжах, особенно в регионах с непредсказуемыми океаническими течениями.