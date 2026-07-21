Девушку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизывавшего ей обувь в автобусе

Дорогомиловский районный суд Москвы обязал москвичку выплатить 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы мужчине, который облизывал ей обувь в автобусе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, история произошла осенью прошлого года в автобусе М16 на Ленинском проспекте. Молодой мужчина зашел в салон, лег на пол у ног девушки, стал облизывать ее обувь, трогать ноги без разрешения.

Москвичка, скорее пораженная, чем напуганная или рассерженная действиями незнакомца, сняла происходящее на видео и выложила в соцсетях.

Пост получил широкое распространение, набрал миллионы просмотров. Его увидел, в том числе, и странный мужчина из автобуса. Он связался с девушкой в Telegram, объяснил свое поведение личными обстоятельствами, попросил удалить ролик.

После отказа он не успокоился — продолжил писать, навязывал встречу. В дальнейшем, так и не добившись желаемого, обратился в суд.

Судья рассмотрел иск, посчитал, что публикация видео нарушила личные неимущественные права мужчины и причинила ему нравственные страдания.

Москвичка в беседе с журналистами заявила, что намерена обжаловать решение. Она уточнила, что ее история — не единственная, этот любитель женских ножек и ранее приставал к молодым пассажиркам в общественном транспорте.