Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба RWB.

"По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Компания в настоящее время приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.

Также сообщается, что горячая линия для исполнителей логистического комплекса, а также для их родных и близких продолжает работать в круглосуточном режиме. Все необходимые консультации и поддержка оказываются в полном объеме.

"Выражаем искреннюю благодарность всем привлеченным службам", - добавили в пресс-службе компании.

Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. В результате в Котовске погибли 7 человек, 25 ранены. В Подмосковье погиб 1 человек, 37 ранены. СК возбудил уголовные дела о терактах в связи с действиями Киева в Котовске и Электростали.