Россиянин потерял память после отравления уличной едой в Таиланде

Ужин на острове Самуи в Таиланде чуть не закончился смертью российского туриста. Мужчина отравился уличной едой, пережил остановку сердца, а когда пришёл в себя - перестал узнавать жену и понимать, где находится. Об ситуации рассказала волонтёр из Таиланда Светлана Шерстобоева.

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Дмитрий вместе с супругой Мариной приехал на Самуи уже в 25-й раз. Вечером супруги встретились с друзьями и купили готовую еду на тусовочной Уокинг-Стрит. Взяли свиные рёбра, креветки и другие блюда из макашницы. Ели все. Но тяжёлое отравление получил только Дмитрий.

В больницу супруги сразу не поехали. Лечились лекарствами, которые привезли с собой. Но состояние мужчины не улучшалось. Продолжалась диарея и тошнота, держалась температура. И во время прогулки Дмитрий упал, у него начались судороги.

Мужчину доставили в госпиталь и поместили в реанимацию. Жена находилась рядом. На третий день Дмитрий внезапно закричал и начал синеть.

- Как будто нож воткнули, - вспоминала Марина.

Медики констатировали остановку сердца. Реанимация длилась около часа. Жена не покидала палату и повторяла: «Дима, любимый, не уходи».

Тайские врачи вернули мужчину к жизни. Подключили к ИВЛ. Расходы на лечение взяла на себя российская страховая компания.

Сейчас Дмитрий дышит без трубки, но состояние остаётся тяжёлым. Он говорит, называет свои имя, фамилию и отчество, но не помнит возраст, не понимает, где находится, не узнаёт жену. По словам Шерстобоевой, мужчина ведёт себя как годовалый ребёнок: речь сохранилась, а память нет.

При этом МРТ показало, что мозг не пострадал. Лечащий врач готов оформить разрешение на вылет, но Дмитрию нужна транспортировка с медицинским сопровождением. Пока страховая не дала согласия на оплату такого перелёта.

Шерстобоева подчёркивает, что на момент госпитализации турист не был пьян и не употреблял запрещённых веществ. По её словам, речь идёт именно о тяжёлых последствиях кишечной инфекции или отравления.

До поездки Дмитрий работал специалистом в независимой экспертизе, занимался, в том числе, ЧС и пожарами. Теперь ему предстоит начинать жизнь заново.

Супруга Марина почти не спит и постоянно находится рядом с мужем. Волонтёры ищут сиделку на Самуи, чтобы женщина могла хотя бы немного прийти в себя. Также семья просит откликнуться специалиста, который подскажет, как быстрее вернуть Дмитрию память и бытовые навыки после клинической смерти.