Школьница погибла под винтом лодки во время экскурсии на Мальдивах

15-летняя школьница из Великобритании скончалась после того, как попала под винт лодки во время школьной поездки на Мальдивы. Об этом сообщило издание The Sun.

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Сам инцидент произошел еще в ноябре 2024 года, однако подробности трагедии вскрылись позже. Погибшую девушку звали Дженна Чан. Она была участницей экологической программы по защите китовых акул. Во время планового погружения в воду она оказалась под лодкой.

Одноклассникам удалось вытащить израненную девушку на берег. Она была в сознании и успела попросить о помощи, однако спустя примерно час врачи в больнице констатировали ее смерть.

20 июля 2026 года, в день рождения Дженны, ее родители подали иск в суд. Они обвинили школу St Joseph's Institution International Ltd и мальдивскую организацию, сотрудничавшую с учебным заведением, в халатности, говорится в публикации.

2 июля в Воронеже катер насмерть переехал 11-летнего мальчика. Трагедия произошла на Воронежском водохранилище недалеко от санатория имени Горького. На следующий день правоохранители задержали водителя катера.

В марте жительница Вьетнама, 41-летняя Чан Тхи Лань погибла во время работы на лесопилке. Несчастный случай произошел, когда Лань трудилась на конвейерной ленте, подающей древесину в измельчитель. Вьетнамка стояла близко к машине, в какой-то момент потеряла равновесие и упала прямо в работавший механизм.