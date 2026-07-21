$78.3289.55

The Sun: Британская школьница погибла под винтом лодки на экскурсии на Мальдивах

Вечерняя Москваиещё 1

15-летняя школьница из Великобритании скончалась после того, как попала под винт лодки во время школьной поездки на Мальдивы. Об этом сообщило издание The Sun.

Школьница погибла под винтом лодки во время экскурсии на Мальдивах
© Вечерняя Москва

Сам инцидент произошел еще в ноябре 2024 года, однако подробности трагедии вскрылись позже. Погибшую девушку звали Дженна Чан. Она была участницей экологической программы по защите китовых акул. Во время планового погружения в воду она оказалась под лодкой.

Одноклассникам удалось вытащить израненную девушку на берег. Она была в сознании и успела попросить о помощи, однако спустя примерно час врачи в больнице констатировали ее смерть.

20 июля 2026 года, в день рождения Дженны, ее родители подали иск в суд. Они обвинили школу St Joseph's Institution International Ltd и мальдивскую организацию, сотрудничавшую с учебным заведением, в халатности, говорится в публикации.

2 июля в Воронеже катер насмерть переехал 11-летнего мальчика. Трагедия произошла на Воронежском водохранилище недалеко от санатория имени Горького. На следующий день правоохранители задержали водителя катера.

В марте жительница Вьетнама, 41-летняя Чан Тхи Лань погибла во время работы на лесопилке. Несчастный случай произошел, когда Лань трудилась на конвейерной ленте, подающей древесину в измельчитель. Вьетнамка стояла близко к машине, в какой-то момент потеряла равновесие и упала прямо в работавший механизм.