В российском городе женщина ударила ножом неверного сожителя

В Волгограде разыгралась драматическая история на почве ревности, завершившаяся экстренной госпитализацией и возбуждением уголовного дела. В дежурную часть Управления Министерства внутренних дел по Волгоградской области поступил сигнал из медучреждения о поступлении пациента с серьезным колото-резаным ранением. 33-летний мужчина был доставлен в больницу с открытой раной грудной клетки, которая требовала немедленного хирургического вмешательства.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили картину произошедшего. Инцидент произошел в квартире, где проживала пара. Причиной конфликта стала ревность: женщина застала своего сожителя в компании другой представительницы прекрасного пола. Не сумев совладать с эмоциями и шоком от увиденного, местная жительница схватила кухонный нож и нанесла удар своему избраннику в спину. Удар оказался настолько сильным, что проник в грудную клетку, повредив жизненно важные органы.

После того как агрессия спала и женщина осознала тяжесть содеянного, она самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики оперативно оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в стационар, где ему была оказана необходимая квалифицированная помощь. Врачам удалось стабилизировать состояние мужчины, однако полученная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью, что влечет за собой серьезные юридические последствия.

В отношении подозреваемой, которая дала признательные показания и полностью подтвердила обстоятельства инцидента, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящий момент следствие решает вопрос об избрании ей меры пресечения. Учитывая тяжесть содеянного, ей грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.