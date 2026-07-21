Жена убийцы Галявиева отдавала ему деньги родителей

18-летняя жена массового убийцы Ильназа Галявиева Диана годами пересылала ему в тюрьму деньги, которые ей давали родители. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал отец Дианы, девушка годами получала от родителей деньги на учебу и расходы. Позже она отправляла эти деньги будущему мужу в тюрьму. О том, что их дочь общается с убийцей, родители не знали.

«Это потом только оказалось, что она с ним общается с 14 лет. Втихаря. Мы даже не подозревали этого. Я думаю, она его просто содержала, а он нашел себе лохушку. Мы все помогали ей деньгами. Я переводил ей по 10-15 тысяч рублей в месяц. Мать тоже ей переводила. А она, как потом выяснилось, все это время эти деньги пересылала Галявиеву в тюрьму!», — рассказал изданию отец Дианы.

Он также добавил, что не одобряет выбор дочери.

Напомним, что в 2021 году Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли два учителя и семь детей. Позже он сдался полиции и был приговорен к пожизненному заключению.

Летом 2026 года Галявиев женился в колонии на 18-летней девушке Диане. До свадьбы пара виделась вживую только два раза.