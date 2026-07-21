Россиянин отведал местной еды в Таиланде и потерял память

Российские туристы оказались в сложной ситуации в Таиланде: мужчина отравился острой едой, находится в больнице, его жена не отходит от него сутками, рассказала журналистам лидер одной из волонтерских групп в Таиланде Светлана Шерстобоева. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, россияне Дмитрий и Марина постоянно ездили на остров Самуй. В этом году они отправились на на этот курорт в юбилейный, 25-й раз.

«Они решили это отметить с друзьями, купив на местной пешеходной улице готовой еды: жареных свиных ребрышек и креветок», — пояснила Шерстобоева.

Общественница пояснила, что купленную еду ели все, но острое отравление получил только Дмитрий. Оно оказалось настолько сильным, что стандартные лекарства не помогли — через три дня мужчина потерял сознание во время прогулки.

В реанимации, куда доставили его местные врачи, у туриста внезапно остановилось сердце. Медикам удалось заново его запустить и в течение часа провести все необходимые реанимационные мероприятия, чтобы стабилизировать состояние пациента,

Вместе с тем, отметила Светлана, после того, как Дмитрий пришел в себя, «выяснилось, что он помнит только свое имя, но не помнит кто он, сколько ему лет и где он находится, и не узнает жену».

Специалисты клиники после консультаций выдали хороший прогноз, пообещали, что память можно будет восстановить после длительной реабилитации.

В настоящее время семья решает вопрос о перевозке мужчины в Россию. Дело осложняется рядом факторов, в частности тем, что перелет возможен только в сопровождении врача.