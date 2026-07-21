ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

Вооруженные силы Украины атаками повредили гидротехническое оборудование Белгородского водохранилища. В результате произошел сброс воды, сообщается в канале оперштаба региона в "Максе".
"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища - произошел сброс воды", - говорится в сообщении.
ВСУ продолжают целенаправленно атаковать дамбу Белгородского водохранилища после того, как на ней произошел сброс воды. Удары не прекращаются, отметили в оперштабе региона.
Белгородские власти принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации.
"Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем", - передается в сообщении.