ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

Вооруженные силы Украины атаками повредили гидротехническое оборудование Белгородского водохранилища. В результате произошел сброс воды, сообщается в канале оперштаба региона в "Максе".

"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища - произошел сброс воды", - говорится в сообщении.

ВСУ продолжают целенаправленно атаковать дамбу Белгородского водохранилища после того, как на ней произошел сброс воды. Удары не прекращаются, отметили в оперштабе региона.

Белгородские власти принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации.