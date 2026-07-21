В Москве начался суд над "черным хирургом" Вольфманом

Перед судом в Москве предстал так называемый "черный хирург", гражданин Израиля Борис Вольфман. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, фигурант продавал живых россиян за границу ради незаконной трансплантации органов.

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По данным следствия, Борис Вольфман был агентом клиники "Медикус" в Косово. Здесь проводились нелегальные трансплантации почек - преимущественно гражданам Германии и Израиля.

Как полагают обвинители, Вольфман подыскивал через интернет людей, в которых были проблемы с деньгами. Затем убеждал потерпевших в безопасности "заработка в Европе" и вывозил их в Косово. Там у доноров-невольников вырезали почки, после чего пересаживали реципиентам.

По данным мировых СМИ, Вольфман организовывал запрещенные операции в начале 2000 годов. На его след вышли после того, как в аэропорту Приштины едва не погиб иностранец, у которого при содействии Вольфмана вырезали здоровый орган.

В конце концов Вольфмана удалось задержать российским властям. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 127.1 - "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Торговля людьми". Процесс над "черным хирургом" пройдет в Басманном районном суде Москвы.