Мужчина избил жену канделябром и головой слона в прямом эфире TikTok

В итальянском городе Лечче 57-летний мужчина избил супругу во время прямой трансляции в TikTok. Об этом сообщает Citta.

По данным издания, инцидент произошел днем 14 июля. К эфиру были подключены около 40 пользователей, в том числе подруга детства пострадавшей, которая стала свидетелем нападения и подняла тревогу.

Как сообщает полиция, мужчина сначала вступил с женой в словесный конфликт, после чего несколько раз ударил ее по лицу и рукам тяжелой деревянной статуэткой в виде головы слона и металлическим канделябром. Нападение транслировалось в прямом эфире до момента прерывания связи.

После этого мужчина вышел из квартиры, а затем стал бить ногами по входной двери, пока не сорвал ее с петель. Дверь ударила женщину, из-за чего она упала на диван. Затем нападавший вновь вошел в квартиру с лопатой и, угрожая супруге, заявил: «Я тебя похороню».

Подруга пострадавшей, наблюдавшая происходящее в прямом эфире, приехала к дому и вызвала помощь. На место прибыли медики, однако мужчина попытался помешать им попасть в квартиру, расположенную на шестом этаже. После этого была вызвана полиция.

Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. Он был арестован по обвинению в жестоком обращении с членами семьи или совместно проживающими лицами и по распоряжению прокуратуры Лечче помещен в следственный изолятор Борго-Сан-Никола.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичным статьям. По словам пострадавшей, физическое и словесное насилие происходило практически ежедневно. Женщина получила травму подбородка и множественные гематомы рук. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.