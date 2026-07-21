Мужчина уронил канистру с бензином в огонь и чуть не сгорел

В Куединском муниципальном округе Пермского края мужчина разводил костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости и уронил канистру с бензином в пламя. Об этом сообщило МЧС Пермского края.

В результате происшествия бензин вспыхнул. Мужчина получил термические ожоги различной степени тяжести. Пострадавшего оперативно доставили в приемное отделение местной больницы, где ему оказали необходимую медицинская помощь.

До этого в Курской области двое братьев-водителей бензовозов придумали схему хищения топлива, но в итоге попали под суд. Сергей и Максим Жиденко, работавшие на перевозках дизельного топлива, оставляли часть груза в цистерне после слива на АЗС, но отчитывались о полной разгрузке. Чтобы скрыть недостачу, братья фотографировали лишь пустые отсеки автоцистерны, причем один и тот же отсек снимали дважды. Кроме того, они занижали вес бензовоза в документах, скрывая реальные остатки топлива. Они признали вину и выплатили штраф.