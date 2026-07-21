Буйная пассажирка метро напала на сотрудницу Росгвардии

В петербургском метро 18-летняя девушка в неадекватном состоянии ранила ножом сотрудницу Росгвардии. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского», сообщили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Сотрудница вневедомственной охраны в нерабочее время ехала в вагоне, где заметила девушку, которая кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол. Пассажирка, предположительно, находилась под действием наркотиков.

Женщина связалась с машинистом и попросила вызвать полицию.

При выходе на станцию силовик взяла дебоширку под руку, чтобы передать полиции, но та неожиданно достала нож и ранила сотрудницу в предплечье. Буйную пассажирку задержали на станции, пострадавшей оказали помощь медики. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.