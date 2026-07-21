У москвича в Таиланде остановилось сердце после отравления уличной едой

В Таиланде у туриста из Москвы остановилось сердце после употребления острых ребер на гриле на улице Walking Street.

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Спустя некоторое время после перекуса у туриста начались диарея, тошнота и судороги. В течение пары дней он пытался лечиться таблетками, которые привез из дома, но его состояние не улучшалось. После этого москвич вместе с женой поехал в реанимацию Thai International Hospital, куда им удалось пробиться с трудом, несмотря на премиум-страховку.

— В госпитале стало еще хуже — у мужчины случилась остановка сердца, тайские врачи целый час реанимировали его. После этого он провел долгое время на ИВЛ. Сейчас Дмитрий пришел в себя, дышит без трубки, но ментально он на уровне ребенка, речь сохранилась, краткосрочная память — нет. МРТ-исследование показало, что поражения мозга нет, значит, потребуется долгая реабилитация, — говорится в публикации.

Улететь домой турист способен только в сопровождении врача, в данный момент страховая служба согласовывает его транспортировку, передает Telegram-канал Mash.

18 марта СМИ сообщили, что в Таиланде 31-летнюю Наоми Ракшу экстренно госпитализировали после остановки сердца. Спустя день скончался возлюбленный девушки, вместе с которым она находилась на отдыхе. Согласно версии матери Ракши, паре подмешали в напитки неизвестное вещество, доза которого оказалась смертельной.