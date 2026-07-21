Ехавший за рулем россиянин спрятал дочь под ногами пассажира и был оштрафован

В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки, но были удивлены тем, что увидели в салоне. Водитель перевозил маленькую девочку без детского кресла, а при виде полиции попытался спрятать ее на полу у ног переднего пассажира. Чтобы ребенок не выдал себя, ему включили мультики на телефоне, сообщают в ГИБДД.

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Инспекторы в очередной раз напоминают: детское удерживающее устройство необходимо при любой поездке, даже самой короткой. Удержать ребенка на руках или тем более на полу при резком торможении невозможно — в критический момент вес тела увеличивается в десятки раз. За нарушение водителю грозит штраф 5 тысяч рублей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Для таксистов ответственность выше — от 50 до 200 тысяч рублей.

Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Полиция проводит проверку. Водителю грозит штраф за нарушение правил перевозки детей.