В Новой Москве иностранного гражданина, снимавшего местоположение военного объекта, привлекли к административной ответственности. Об этом в «Макс» сообщили в столичном главке МВД.

По информации ведомства, видеоролик, где показано местоположение военного объекта, сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга интернета. Уточняется, что личность автора установили оперативно, им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья.

В отношении задержанного составлен ряд административных материалов, кроме того, рассматривается вопрос об его административном выдворении за пределы Российской Федерации.

До этого в Татарстане сотрудники Центра «Э» задержали 33-летнего мужчину, разместившего видео с последствиями атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из открытых чатов мессенджера. Мужчина пояснил, что он разместил кадры с последствиями ударов украинских беспилотников по одному из промышленных предприятий в республике, однако после негативных комментариев удалил видео.