Во Франции мэру коммуны Але угрожали наркоторговцы

Во Франции мэра коммуны Але Кристофа Ривенка эвакуировали после угроз со стороны наркоторговцев. Об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, эвакуация проводилась в ночь с 20 на 21 июля. Операцию проводил полицейский спецназ RAID.

Отмечается, что возле дома Ривенка стражи порядка обнаружили автомобиль, который мог быть заминирован.

До этого мэр коммуны получил письмо, в котором были две пули калибра 9 мм и послание от группировки DZ Mafia New Generation. Кроме того, надписи с угрозами появились и на стенах его дома.

Прокуратура начала расследование по факту «угрозы насилием и преследования выборного должностного лица». Сам Ривенк заявил, что раньше никогда не получал таких угроз, но теперь думает, что ведет правильный курс по борьбе с наркотрафиком.

19 июля во Франции задержали 23-летнего молодого человека, который поджег Булонский лес на окраине Парижа.

Булонский лес — знаменитый парковый массив площадью 8,5 кв. км, расположенный на западе Парижа в 16-м округе. Является популярным местом для отдыха, пикников, пробежек и велопрогулок, а также известен благодаря своим историческим достопримечательностям.

Инцидент произошел поздно вечером 17 июля. По версии следствия, молодой человек умышленно устроил поджог, рассчитывая вызвать пожар в Булонском лесу на западе французской столицы.