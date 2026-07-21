Россиянин получил жуткие ожоги, борясь с зарослями на даче

В Тюменской области мужчина во время борьбы с зарослями на даче получил сильные ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Столица деревень».

Инцидент произошел в СНТ «Мичуринец» в городе Ишиме. Дачник боролся с зарослями на участке и не понял, что перед ним опасное растение — дикий пастернак. Отмечается, что он оставляет ожоги практически как борщевик. В результате у мужчины остались жуткие волдыри на руках.

Отмечается, что в садоводстве «джунгли» из этого опасного растения. Борщевик там также растет. Председателя нет, жители сами освобождают участки от этих зарослей.

До этого москвичей предостерегли от попыток самостоятельного истребления борщевика. Жителей призвали авторизоваться на сайте «Наш город» и сообщить об опасном растении в разделе «Зеленые насаждения».