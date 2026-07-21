В США пастор арестован за сексуальное насилие над детьми

В штате Калифорния 51-летнего пастора Эммануэля Марчику арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет New York Post.

Расследование началось после того, как в офис шерифа округа Монтерей поступило сообщение о возможном насилии в отношении ребенка. Следователи провели серию допросов, и уже через несколько дней задержали подозреваемого.

По данным полиции, в ходе расследования удалось установить как минимум четырех предполагаемых потерпевших. Детективы считают, что преступления могли совершаться на протяжении многих лет — некоторые свидетельства относятся еще к 2012 году.

Во время ареста Марчика служил пастором в одном из религиозных центров округа Сан-Бенито. Кроме того, ранее он управлял несколькими пекарнями, владел спортивными залами и работал тренером по джиу-джитсу, а также оказывал услуги физиотерапии и массажа.

Следствие полагает, что число пострадавших может быть значительно больше. Правоохранительные органы призвали всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, обратиться к следователям.