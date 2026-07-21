В Херсонской области произошло массовое отключение света

В Херсонской области один городской округ и 13 муниципальных округов остались без света в связи с технологическим нарушением в энергосистеме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба «Херсонэнерго».

Из заявления следует, что свет пропал в Новокаховском городском округе. Также отключение электричества произошло в Верхнерогачинском, Ивановском, Скадовском, Горностаевском, Каланчакском, Алешкинском, Геническом, Великолепетихском, Нижнесерогозском, Голопристанском, Чаплынском, Новотроицком и Каховском муниципальных округах.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там извинились перед жителями за временные неудобства.