В Сочи завели дело после истязания детей в детском саду

Следователи в Сочи возбудили уголовное дело по фактам истязания детей в детском саду после инцидентов применения к ним физического насилия. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В медиапространстве были распространены сведения о том, что в одном из детских садов в городе Сочи работниками дошкольного учреждения к детям систематически применялось физическое насилие. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117, 156 УК РФ (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в детском саду следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения для установления количества подобных фактов, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.