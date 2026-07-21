Выжившего при стрельбе в Саратовской области выписали из больницы

Медики выписали из больницы мужчину, выжившего при стрельбе вблизи Калининска Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В конце июня сообщалось о госпитализации трех ранее неоднократно судимых мужчин 34, 38 и 60 лет с огнестрельными ранениями. О смерти одного из пострадавших стало известно 1 июля, другого - 8 июля.

"Выписан", - прокомментировали в ведомстве.

По информации ГУ МВД по региону, в конце июня ночью на дороге вблизи города Калининска 41-летний злоумышленник поссорился с тремя мужчинами и несколько раз выстрелил в них, как предполагается, из охотничьего ружья. Стрелявший скрылся, позже он был объявлен в федеральный розыск. 2 июля в МВД сообщили о задержании фигуранта. Вскоре Калининский районный суд заключил обвиняемого под стражу.