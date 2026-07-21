В Чили огромный строительный кран рухнул на жилые дома в городе Кокимбо, провинция Эльки. Происшествие попало на видео, которое публикует Need To Know.

Инцидент произошел в четверг, 16 июля, на стройплощадке жилого комплекса. В ролике, снятом случайным свидетелем, видно, как во время урагана кран начал заваливаться в сторону улицы, его опора зацепилась за строящееся здание, а стрела обрушилась на частные жилые дома.

В результате происшествия пострадала 13-летняя жительница одного из разрушенных домов. Школьница получила легкую травму ноги. Ее обнаружили в шоковом состоянии.

Мэр Кокимбо заявил, что настолько сильного урагана не было в городе за всю историю. При этом градоначальник сказал, что инициировал расследование, которое должно установить, приняла ли строительная компания все необходимые меры предосторожности. Мэр отметил, что о надвигающемся стихийном бедствии жителей города предупредили за несколько дней.

Ранее сообщалось, что новый мост в бразильском штате Акри рухнул в реку вместе с четырьмя людьми. Одним из пострадавших оказался юрист, который снимал видео о плачевном состоянии конструкции.