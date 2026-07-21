Тушинский районный суд столицы арестовал на 14 суток бывшую участницу телевизионного проекта «Дом-2» Анастасию Брагину, которая вышла на улицу полностью голой и прошлась в таком виде до магазина.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд признал Брагину А. А. виновной в указанном правонарушении и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Девушка вышла на улицу голой днем 19 июля. Она снимала происходящее на видео, которое впоследствии выложила у себя в соцсетях. Позднее блогершу задержали. В ее отношении составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. В итоге девушку оштрафовали на четыре тысячи рублей.

Бывшую участницу «Дома-2» Брагину оштрафовали после прогулки голышом

Сама Брагина назвала свой поступок манифестом. Таким образом, по ее словам, она пыталась «попросить у Вселенной» 21 миллион рублей. Чем еще известна Брагина — в материале «Вечерней Москвы».