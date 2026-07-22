Суд арестовал бывшего мэра Каспийска Гонцова по делу о получении взятки

Суд в Дагестане арестовал бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с апреля по май 2023 года он получил от директора коммерческой организации пять квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

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Посла рассмотрения представленных следствием материалов инстанция удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Гонцова меры пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

6 июня Борис Гонцов объявил об уходе с должности мэра Каспийца.

20 июля Савеловский районный суд Москвы осудил на 13 лет бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Министерства обороны России Андрея Протасова по обвинению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Кроме того, чиновника оштрафовали на 20 миллионов рублей и конфисковали имущество на семь миллионов рублей.