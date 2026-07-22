Три мирных жителя получили ранения во время атаки украинских беспилотников

В течение минувших суток украинские вооружённые формирования продолжили наносить удары по мирному населению и объектам инфраструктуры на территории Херсонской области. В результате серии атак с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали трое жителей региона. Все инциденты произошли в разных населённых пунктах, и каждому из раненых была оказана медицинская помощь. Ситуация остаётся напряжённой, а власти фиксируют новые эпизоды обстрелов. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо.

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В городе Алёшки от удара БПЛА пострадал 52-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и тяжёлой контузией его экстренно госпитализировали в Алёшкинскую центральную районную больницу. Состояние пациента оценивается как стабильное, однако врачи продолжают круглосуточное наблюдение из-за риска осложнений после контузионного синдрома.

В Великих Копанях Алешкинского муниципального округа атака дрона привела к ранению 70-летнего мужчины. Ему была оказана первая помощь непосредственно на месте происшествия. От предложенной госпитализации пострадавший отказался.

В Голой Пристани в результате очередного прилёта беспилотника травму получил мужчина 1964 года рождения. Он самостоятельно обратился в Голопристанскую центральную районную больницу, где врачи зафиксировали у него повреждения средней степени тяжести. Пациенту назначено амбулаторное лечение и повторный осмотр через несколько дней.

Помимо раненых, зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в девяти населённых пунктах, включая Великую Благовещенку, Виноградово, Демьяновку, Нижние Серогозы, Подовое, Райское, Хорлы и Юбилейный. В этих сёлах и посёлках пострадали жилые дома, линии электропередачи и хозяйственные постройки. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, а власти региона пообещали компенсации пострадавшим семьям. Следственные органы продолжают фиксировать факты целенаправленных ударов по мирным объектам.