Экипаж судна, перевозившего СПГ, заявил об атаке трех дронов у берегов Румынии

Судно, пострадавшее от взрыва у берегов Румынии, подверглось атаке трех дронов. Подробности сообщили члены экипажа, передает румынский телеканал Digi24.

«Я думаю, это была атака дронов, потому что ночью в нас попали три беспилотника, и именно тогда все и началось», — пояснил один из членов экипажа.

Он рассказал, что находился в каюте в момент первого попадания БПЛА. Когда моряк поднялся на палубу, то увидел, что жилая зона и мостик полностью разрушены. Экипажу пришлось действовать быстро, чтобы спасти раненых и эвакуироваться.

О том, что судно атаковали три дрона, также сообщил кок Александр Арро-младший. По его слова, команду спасли через четыре-пять часов после инцидента.

Президент Румынии Никушор Дан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что судно LPG Gas Lisbon под флагом Либерии было атаковано примерно в 20 морских милях от румынского побережья в ночь на 21 июля. Издание Agerpres со ссылкой на данные Румынской морской администрации (ANR) уточнило, что в результате инцидента пострадали три человека. В частности, ранения в шею и голову получил второй помощник капитана, он сильно истекал кровью. Все 17 членов экипажа были эвакуированы. Пострадавших моряков доставили в больницу.

Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии сообщил, что речь идет о танкере, на борту которого было 3790 тонн сжиженного газа (СПГ). В связи с происшествием румынские власти выпустили предупреждение, обязав все суда в районе инцидента соблюдать дистанцию не менее трех морских миль.