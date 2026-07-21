На Украине мужчина с тесаком отбился от военкомов

Мужчина с тесаком отбился от сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Харькове. Об этом сообщает издание "Время.ua".

© Национальная полиция Украины

На опубликованных изданием кадрах видно, что мужчина стоит посреди проезжей части и размахивает тесаком, в то время как к нему пытаются подойти сотрудники ТЦК. В итоге им это не удается.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.

Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. Провал системы мобилизации в ее действующем виде признают даже сами власти страны - армия хронически испытывает дефицит личного состава несмотря на то, что сотрудники военкоматов буквально устраивают облавы на мужчин на улицах и в общественных местах.