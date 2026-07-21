Московский турист попал в реанимацию в Таиланде после острой уличной еды

У туриста из Москвы произошла остановка сердца после употребления порции уличной еды в Таиланде. Инцидент случился после того, как мужчина съел острые рёбра на гриле, сообщает Telegram-канал Mash.

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Чрезмерно острая пища могла спровоцировать резкую негативную реакцию организма, включая спазм сосудов или остановку сердца, особенно на фоне акклиматизации. Пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь. Случаи подобных осложнений у туристов, не привыкших к обилию местных специй, периодически фиксируются в странах Юго-Восточной Азии.

«Употребление экзотической и чрезмерно острой пищи несёт риск серьёзной реакции организма, вплоть до остановки сердца, особенно при наличии скрытых проблем со здоровьем», — предупреждают медики.

Таиланд широко известен своей уличной кухней, которая часто содержит большое количество перца чили и агрессивных специй. Российским туристам рекомендуют соблюдать осторожность при дегустации местных блюд и учитывать особенности своего здоровья, особенно при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы.