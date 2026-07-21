В Якутии самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возвращения самолета в аэропорт Якутска после его вылета в Олекминск. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня экипаж воздушного судна DHC-8-300 (Dash 8) авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявшего рейс 287 по маршруту Якутск - Олекминск, после взлета принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет был вынуждено вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета "по причине неисправности навигационной системы". Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Уточняется, что пассажиры рейса вылетели на другом самолете. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.