Мину обнаружили сотрудники одного из цехов завода среди отходов

В Пермском крае, в Белорецком районе, произошёл необычный инцидент на местном предприятии по переработке твёрдых бытовых отходов. Рабочие мусоросортировочного центра, разбирая очередную партию мусора, наткнулись на предмет, который внешне напоминал боеприпас. Сомнений не было: находка имела характерную для противотанковых мин форму и вес. Сотрудники незамедлительно прекратили работы, оцепили участок и вызвали экстренные службы.

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На место происшествия прибыл наряд ОМОН, специализирующийся на обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов. Сапёры тщательно осмотрели находку, проверили её на наличие взрывчатых веществ и механизмов детонации. Внешне мина выглядела как настоящая, однако после детального изучения выяснилось, что внутри неё отсутствуют поражающие элементы. Оказалось, что это учебный образец, который используется для тренировок военнослужащих.

По словам специалистов, учебные мины предназначены для отработки навыков минирования и разминирования, они не содержат взрывчатого вещества и не представляют угрозы. Тем не менее, правила безопасности требуют в таких случаях привлекать профессионалов, поскольку даже муляж может быть спутан с реальным боеприпасом. ОМОН провёл все необходимые процедуры, подтвердил безопасность находки и передал её для утилизации в установленном порядке.

Как именно учебная мина оказалась среди бытовых отходов, остаётся загадкой. Руководство центра уже начало внутреннее расследование, чтобы выяснить происхождение находки и предотвратить подобные случаи в будущем.