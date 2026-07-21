Суд в Грузии выпустил под залог ударившего российскую туристку мужчину

Районный суд города Телави в Грузии избрал залог в размере 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.) в качестве меры пресечения Георгию Чигладзе, который в результате конфликта ударил российскую туристку Алену Нестерюк. Об этом сообщило агентство "Интерпрессньюс".

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Судья Тамар Капанадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры о том, чтобы избрать залог, а не тюремное заключение в качестве меры пресечения. После завершения заседания Чигладзе был освобожден.

19 июля МВД Грузии сообщило, что задержало мужчину, который ударил иностранную гражданку после конфликта, произошедшего во время свадьбы в одном из отелей города Телави. По данным ведомства, отдыхавшие иностранные граждане оскорбляли с балкона гостиничного номера присутствовавших на свадьбе людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый причинил ущерб здоровью иностранки. Его задержали по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровья, что предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина, назвавший себя братом жениха, ругается с женщиной, говорящей по-русски, у порога гостиничного номера, после чего бьет ее в лицо.

Адвокат задержанного Лали Апциаури подтвердила ТАСС, что пострадавшая является гражданкой России. У нее также есть турецкое гражданство.