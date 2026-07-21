В Сочи родители пожаловались на избиение детей в детском саду

Воспитатели одного из детских садов в Сочи применяют физическое насилие к детям. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные паблики. Журналисты выяснили, что мама одного из ребят из коррекционной группы стала замечать у него странное поведение и травмы после посещения дошкольного учреждения.

Она спрятала в помещении диктофон, на записи с которого услышала крики. Позже выяснилось, что родители других дошколят из группы тоже замечали у них синяки, ссадины и вырванные волосы. Женщина обратилась в полицию.

«Я подумать не могла, что это воспитатели. Все-таки ребенок с особенностями, падает. Потом при слове «детсад» у сына начиналась истерика. Воспитатель сказала, что он, наверное, просто устал ходить в сад, плюс жара. Я забрала документы», — рассказала изданию Маргарита, мама другого мальчика.

Позднее, по ее словам, она увидела записи с камер видеонаблюдения, где подтвердилось жестокое обращение с детьми со стороны воспитателей.

До этого в Улан-Удэ вынесли приговор воспитательнице, которая избивала малолетних в детском саду.

Суд установил, что педагог систематически применяла физическое и психологическое насилие к воспитанникам младшей группы. Она наносила детям побои и кричала на них, причиняя малолетним страдания. Преступление раскрылось после того, как один из родителей обнаружил у ребенка кровоподтеки и инициировал проверку записей с камер наблюдения в группе.

Ранее воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы.