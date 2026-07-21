Мужчину будут судить после убийства сожительницы кухонным ножом в Москве

Суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 18 мая 2026 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении супруги. При координирующей роли Тушинской межрайонной прокуратуры установлена квартира, где последний раз видели пропавшую, в ходе осмотра которой обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Обвиняемый показал, что познакомился с потерпевшей в супермаркете, где она работала, после чего она ушла от мужа и стала проживать с ним. В день убийства между ними произошел конфликт на почве ревности с его стороны. В ходе конфликта мужчина толкнул потерпевшую на кровать, взял кухонный нож и нанес несколько ударов в шею», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

«Уголовное дело с утвержденным Тушинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в надзорном ведомстве.