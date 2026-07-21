Появились кадры последствий разрушительного землетрясения в Перу

Кадры разрушений из-за землетрясения в Перу, унесшего жизни шести человек, опубликовало российское видеоагентство «Раптли».

Видео снято с высоты птичьего полета. На нем хорошо видны разрушенные дома, провалившиеся крыши и обломки на фоне горного пейзажа. Также в кадр попали люди, которые ведут работы среди разрушенных зданий.

По данным Геофизического института Перу, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 18 июля в 7 км к югу от города Чупака. Председатель Совета министров страны Луис Арройо Санчес сообщил, что погибли шесть человек, более 250 домов получили повреждения, 48 зданий были разрушены полностью.