В Тюмени предотвратили теракт на крупном предприятии: ликвидирован агент Киева

В Тюмени предотвращен теракт на одном из ключевых объектов энергетики Уральского федерального округа. Об этом сообщили в ФСБ.

© ФСБ России

Как рассказали в ведомстве, 60-летний житель Тюмени вышел на контакт с представителем украинской разведки и по заданию куратора провел разведку участка железнодорожных путей предприятия. Мужчина изучил график движения составов и систему охраны в поисках уязвимых мест для установки самодельных взрывных устройств.

После этого он приобрел необходимые комплектующие и собрал самодельное взрывное устройство. СВУ мужчина спрятал его в одном из заброшенных домов Тюмени.

При задержании с поличным преступник оказал сопротивление, открыв огонь по сотрудникам ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, отметили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело.