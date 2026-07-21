Восемь человек погибли в Белгородской области из-за атак ВСУ

За минувшие сутки украинские подразделения нанесли 153 удара по приграничным районам Белгородской области. В результате этих обстрелов пострадали десятки людей.

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По последним сведениям, жертвами стали 8 местных жителей, включая одного ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 77 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информацию о потерях подтвердил врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях.

По данным чиновника, последствия обстрелов фиксировались в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском районах.