Оперативниками в Москве задержан мужчина, завладевший 28 млн рублей гражданина под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность

Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 39-летний житель Крыма. Он подозревается в мошенничестве в отношении своего знакомого, предложив инвестировать деньги в три проекта. Предварительно установлено, что в 2020 году злоумышленник предложил своему знакомому инвестировать 12,5 млн рублей в деятельность по добыче ракушечника. Денежные средства предназначались для покупки дополнительной лицензии. Согласно обговорённым условиям через полгода инвестор должен был выручить полную сумму, а также прибыль в размере 10% от вложений. Когда срок договора истек, реципиент убедил заявителя оставить деньги на его счете, чтобы увеличить дальнейший заработок. Спустя 5 лет, в июле 2025 года, аферист вновь обратился к заявителю сразу с двумя предложениями: инвестировать в агрохолдинг, в связи с чем инвестор зарегистрировал на себя фирму, арендовал офис, создал сайт и передал 3,5 млн рублей для решения административных вопросов по вхождению его компании в структуру агрохолдинга, а также инвестировать 12 млн рублей в приобретение дома в Крыму по программе национализации. Со слов злоумышленника, заявитель мог заселиться в дом в ноябре, после прохождения оценочной экспертизы. Для убедительности злоумышленник на постоянной основе поддерживал связь с инвестором, демонстрируя ему посредством видеозвонков различную документацию и видимость трудовой и финансовой деятельности. Спустя некоторое время, когда заявитель попросил произвести выплату его дохода в связи с ухудшением финансового положения, злоумышленник прервал контакт и перестал выходить на связь. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, анализа банковских счетов оперативники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого. При обыске в его жилище были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.