Девушка утонула в Горчаковском пруду в Новой Москве ночью 21 июля. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

Тело погибшей утром достали водолазы с семиметровой глубины, уточняется в публикации.

Ранее другая девушка утонула во время купания в озере Омчино в Лужском районе Ленинградской области. Тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала в водоеме со своей 15-летней подругой.

Тем временем спасатели ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением в Кировском округе Приморского края. По информации МЧС, в момент происшествия ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи.