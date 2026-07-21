Королева красоты погибла от рук неизвестных

В бразильском городе Порту-Сегуру произошла трагедия — погибли королева красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и ее спутник. Жертвами преступления стали 30-летняя девушка и 28-летний Винисиус Соуза де Карвальо.

Тела пары обнаружили на проселочной дороге. Неподалеку от них правоохранители нашли семь стреляных гильз от пистолета.

В публикациях девушку упоминают как Мисс Тату — она выделялась яркой активностью в социальных сетях. На данный момент личность преступников не установлена, ведется розыск подозреваемых, а детали случившегося не раскрываются, сообщает Need To Know.

Ранее сообщалось, что бывшая королева красоты Мьянмы погибла при землетрясении. Тело 28-летней женщины нашли под обломками 12-этажного жилого комплекса. По словам очевидцев, она пыталась спасти ребенка.

Королева красоты трагически погибла в смертельной аварии по дороге на работу

Также стало известно, что популярная певица из Индии погибла при загадочных обстоятельствах. Она уехала за продуктами на машине и не вернулась. Предположительно, она могла стать жертвой похищения.