Тело женщины без головы нашли на свалке

Обезглавленное тело женщины обнаружили в мешке не свалке утром 16 июля в районе местного самоуправления Баркин-Лади штата Плато в Нигерии. Об этом сообщает издание Business Day.

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Останки женщины без головы были упакованы в мешок и выброшены среди мусора. О находке сообщил лидер молодёжный общины Данджума Ибрагим. Издание отмечает, что местных жителей охватила паника.

Личность погибшей и мотивы её убийства пока остаются загадкой. Полиция начала расследование.

Тело таинственно пропавшей модели нашли в водохранилище

Жуткий инцидент произошёл всего через два дня после аналогичного преступления. Ранее обезглавленное тело мужчины средних лет нашли на сельскохозяйственном участке. Правоохранители проверяют возможную связь между двумя трагедиями.