Политика-либертарианца Михаила Светова* заочно арестовали в России

Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политика-либертарианца, общественного деятеля и блогера Михаила Светова* по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

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Светова* неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Летом 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политика. Поводом для обвинений стало исполнение в Telegram-канале песни про Степана Бандеру в сентябре 2021 года.

Это сочли реабилитацией нацизма, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления. Уже осенью того же года Министерство внутренних дел России объявило Светова* в розыск.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.