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Раскрыты детали жестокого убийства британского политика

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Обвиняемый в убийстве бывшего депутата парламента Великобритании Энн Уиддкомб, по версии следствия, нанес ей 21 удар молотком по голове, после чего похитил кошелек. Об этом сообщает The Independent.

Раскрыты детали жестокого убийства британского политика
© Лента.Ru

По версии следствия, 28-летний Джошуа Керри приехал к дому Энн Уиддкомб 8 июля. Камера дверного звонка зафиксировала его автомобиль у дома, а запись с камеры в прихожей показала, что она в этот момент обедала на кухне. После того как мужчина вошел в дом, он, как утверждает обвинение, спросил у нее, есть ли банковские карты и документы.

Следствие считает, что после этого обвиняемый нанес Уиддкомб 21 удар молотком по голове, а затем столкнул ее со стула на пол и похитил кошелек. Всего в доме Керри провел около двух минут.

Во время обыска у подозреваемого нашли молоток и черные перчатки, на которых, по данным обвинения, была обнаружена ДНК погибшей.

Уиддкомб была бывшим депутатом парламента Великобритании и представляла округ Мейдстоун в течение 23 лет. Она занимала посты в правительстве премьер-министра Джона Мейджора, включая должность министра по делам тюрем, а после ухода из Консервативной партии в 2019-м присоединилась к Reform UK, где с 2023 года отвечала за вопросы миграции.

Ранее мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте. Мужчину спасли прохожие, вызвав полицию. По данным агентства, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.