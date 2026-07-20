Бывший мэр Каспийска Гонцов задержан по делу о взятке

Правоохранительные органы Дагестана задержали бывшего главу города Каспийска Бориса Гонцова в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении.

Сотрудники силовых ведомств задержали Гонцова по подозрению в получении взятки, передает ТАСС.

«Задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки)», – рассказал источник агентства в силовых структурах региона.

В апреле прошлого года силовики задержали начальника управления имущественных отношений Каспийска за попытку хищения земельного участка. В марте текущего года суд арестовал бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки.

Осенью 2024 года правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова.