Против умершего главы Саратова возбудили уголовное дело

Покойный экс-глава Саратова Олег Грищенко стал фигурантом уголовного дела. Как сообщил "РГ" информированный источник, ему посмертно предъявили обвинение в мошенничестве в присутствии его "близкого родственника".

По нашим данным, дело касается махинаций с бывшим имущественным комплексом Саратовского подшипникового завода, который в свое время возглавлял фигурант.

В советское время у завода был мощный блок здравоохранения. Он назывался медсанчастью, в состав которой входило шесть зданий медицинских учреждений. Они тоже были приватизированы и в дальнейшем, когда Олег Грищенко возглавил Саратов, стали сдаваться в аренду крупной городской больнице. Все это оплачивалось из городского бюджета.